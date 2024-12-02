Тбилиси, 2 декабря, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Журналист «Рустави 2» Тамта Читишвили получила ранение в ходе антиправительственного митинга на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом 2 декабря сообщил телеканал.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

У пострадавшей обнаружили кровоточащую рану на ноге. Медики оказали ей необходимую помощь.

Также к врачам обратился оператор «Рустави 2» Георгий Нергадзе. Он вдохнул выпущенный на митинге газ.

Ранение в ногу пиротехническим снарядом получил другой оператор «Рустави 2» Торнике Лобжанидзе, уточнил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 декабря у здания парламента в Тбилиси вновь собрались протестующие. Участники акции протеста били по металлическому ограждению здания и забрасывали его петардами и фейерверками, метя в окна. Кроме того, протестующие бросали бутылки с горючей смесью и камни в бойцов спецназа МВД. Силовики применили против демонстрантов водомёты и оттеснили их от здания парламента. К месту протестной акции стянули дополнительные силы полиции и спецназа.

По данным грузинской неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов», с 28 ноября по 1 декабря поступила информация о задержании более 200 человек. Среди задержанных несовершеннолетние, журналисты, женщины, представители сферы культуры и сотрудники неправительственной организации.

Протесты в Тбилиси активизировались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Также власти отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя. Вечером 30 ноября манифестанты забросали здание парламента в Тбилиси камнями, петардами и фейерверками. Одна из петард через окно попала внутрь, и в помещениях возникло возгорание. Протестующие встретили это бурным одобрением, однако огонь быстро погас.