Тель-Авив, Израиль, 2 декабря, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Самолёт, следовавший из Ирана, заставили сменить курс в небе над Сирией истребители ВВС Израиля. Об этом 1 декабря сообщило издание The Times of Israel.

dodmedia.osd.mil Самолёты ВВС Израиля

Инцидент произошёл в воздушном пространстве Сирии в ночь на 1 декабря. По версии издания, у израильской стороны возникли подозрения, что следовавший из Ирана лайнер перевозил на борту оружие, предназначенное для ливанской шиитской организации «Хезболла».

Израильские истребители приблизились к иранскому воздушному судну и отдали ему приказ развернуться. Экипаж самолёта спустя некоторое время выполнил это указание.

Отмечается, что израильские военные не в первый раз заставляют развернуться иранские самолёты, подозревая их в переброске военных грузов для «Хезболлы».

От Армии обороны Израиля комментариев в ответ на эти утверждения не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Израиля Исраэль Кац 11 ноября заявил о победе государства над шиитским движением «Хезболла» в Ливане. Главными целями войны Кац назвал разгром ХАМАС, возвращение всех заложников, удерживаемых движением, а также разгром «Хезболлы» в Ливане.