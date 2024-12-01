Рим, 2 декабря, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Футболист итальянского клуба «Фиорентина» 22-летний Эдоардо Бове потерял сознание во время матча 14-го тура Италии между «Фиорентиной» и «Интером». Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба футбольного клуба в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Бове упал на поле на 17-й минуте матча. Матч приостановили, игроки прикрыли Бове от камер, затем футболиста увезли на машине скорой помощи. Позднее пресс-служба клуба «Фиорентина» сообщила, что футболист находится в реанимации.

«Состояние игрока в отделении неотложной помощи стабилизировано, и первые проведённые кардиологические и неврологические обследования исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы. Эдоардо Бове будет повторно обследован в течение следующих 24 часов», — уточняется в заявлении футбольного клуба.

Сообщается, что в настоящий момент футболист пришёл в сознание, его жизни ничего не угрожает.

Матч между «Фиорентиной» и «Интером» официально перенесли на другой день. Конкретная дата пока не называется.

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