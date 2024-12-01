Тбилиси, 1 декабря, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Более 200 человек задержано за последние несколько дней на антиправительственных митингах в Тбилиси. Об этом 1 декабря сообщила грузинская неправительственная организация (НПО) "Ассоциация молодых юристов".

По данным организации, с 28 ноября по 1 декабря поступила информация о задержании более 200 человек. Среди задержанных несовершеннолетние, журналисты, женщины, представители сферы культуры и сотрудники НПО.

Вечером 1 декабря у здания парламента в Тбилиси вновь собрались протестующие. Участники акции протеста били по металлическому ограждению здания и забрасывали его петардами и фейерверками, метя в окна. Кроме того, протестующие бросали бутылки с горючей смесью и камни в бойцов спецназа МВД.

Силовики применили против демонстрантов водомёты и оттеснили их от здания парламента. К месту протестной акции стянуты дополнительные силы полиции и спецназа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что протесты в Тбилиси активизировались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Вечером 30 ноября манифестанты забросали здание парламента в Тбилиси камнями, петардами и фейерверками. Одна из петард через окно попала внутрь, и в помещениях возникло возгорание. Протестующие встретили это бурным одобрением, однако пожар быстро погас.

1 декабря силовики начали разгон несанкционированного митинга у здания парламента с водомётами и, вероятно, слезоточивым газом. Протестующие же запускали в сотрудников правоохранительных органов фейерверки и петарды и успели за ночь возвести баррикады. При этом некоторые митингующие ночью распивали алкоголь и занимались вандализмом, разрисовывая стены граффити.

Кобахидзе 30 ноября заявил, что власти Грузии не допустят в стране сценария украинского «майдана».