Дамаск, 1 декабря, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Сирии вместе с Воздушно-космическими войсками России за сутки уничтожили не менее 320 боевиков и 63 единицы техники в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Об этом 1 декабря сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожены не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники», — уточнил он.

Кроме того, в небе Сирии продолжают создаваться опасные ситуации авиацией так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США, осуществляя полёты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства арабской республики. За сутки, отметил Игнасюк, зафиксировали три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с РФ полётами беспилотных летательных аппаратов. Только в ноябре 2024 года выявили 54 подобных случая, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября группировки сирийских боевиков начали наступление на позиции армии Сирии в районе Алеппо. Им удалось захватить 13 населённых пунктов и самую крупную базу правительственной армии в данной местности.

Телеканал Al-Mayadeen 29 ноября информировал, что армия Сирии начала контрнаступление на боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в Алеппо и Идлибе. Правительственные войска освободили город Эль-Бакум.

Правительственная армия Сирии 1 декабря объявила об отражении атаки боевиков и намерении в ближайшее время перейти в контрнаступление для освобождения всех территорий. Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск способен победить террористов с помощью друзей и союзников. Он добавил, что терроризм в Сирии будет побеждён, кто бы ни был его спонсором.

Наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии является посягательством на суверенитет республики, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.