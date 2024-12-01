Доха, 1 декабря, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что атаковали военное судно США и три корабля снабжения в Аравийском море с применением нескольких ракет и БПЛА. Об этом заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Нанесли удары по американскому эсминцу и трём кораблям снабжения американской армии. Операция была проведена с использованием 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе», — уточнил он в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, были атакованы американские военные суда снабжения Stena Impeccable, Maersk Saratoga и Liberty Grace. Хуситы намерены продолжать атаковать связанные с США и Израилем суда до тех пор, пока не прекратятся операции против сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе Неватим в Израиле. Утверждалось, что подобные операции не будут прекращены до завершения «агрессии Израиля в Газе и Ливане».

17 ноября движение «Ансар Аллах» нанесло удар по цели в городе Эйлате на юге Израиля, утверждал представитель хуситов.

Яхья Сариа 12 ноября заявил об успешной атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Операция длилась восемь часов. Помимо авианосца, хуситы атаковали два американских эскадренных миноносца в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с еврейским государством судам проходить через воды Красного моря и Баб-аль-Мандебского пролива. С 7 октября 2023 года они атаковали десятки судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.