* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 1 декабря, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибегал к шантажу, чтобы завладеть нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающим заводом «Укртатнафта», а когда не получилось, провёл рейдерский захват предприятий. Об этом 1 декабря заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА Регнум

Предприниматель рассказал, что летом 2022 года представитель офиса Зеленского предложил ему добровольно отказаться от «Укрнафты» и «Укртатнафты» в обмен на мировые соглашения по делу о хищениях в «Приватбанке». Потом бизнесмена шантажировали, угрожая лишить украинского гражданства.

«После получения от меня отказа добровольно передать акции президент тайно лишил меня гражданства. После этого у меня также отобрали акции «Укрнафты» и «Укртатнафты», а меня посадили за решётку, чтобы ограничить возможность обжаловать арест активов», — рассказал Коломойский изданию УНИАН.

Как передавало ИА Регнум, Коломойского задержали 2 сентября 2023 года. Сначала ему предъявили обвинения в мошенничестве и в легализации средств, полученных преступным путём. Через неделю добавили обвинение в завладении чужим имуществом с использованием служебного положения.

По версии следователей, Коломойский в 2013 и 2014 годах с помощью сотрудников «Приватбанка», в котором он был учредителем, незаконно присвоил 5,8 млрд гривен ($700 млн по курсу на тот момент). Бизнесмена взяли под стражу.

В июле 2024 года стало известно, что в России у Коломойского в связи с тем, что он занимался экстремистской деятельностью и финансировал армию Украины, изъяли акции ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-ЮГ». Имущество передали в бюджет РФ.

В октябре против Коломойского возбудили новое уголовное дело. Его бывший партнёр Алексей Мартынов обвинил предпринимателя в мошенничестве с корпоративными правами.