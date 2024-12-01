Доха, 1 декабря, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Катара, 23-м этапе «Формулы-1». Гонка прошла 1 декабря на автодроме в Лусаиле.

Global Look Press/Alessio De Marco/Ipa Sport / Ipa

Вторым к финишу пришёл гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, отставание которого составило 6,031 секунды. Замкнул тройку австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри (+6,819).

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял 12-е место.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября Ферстаппенстал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1». Он победил на 22-м этапе в Лас-Вегасе.

3 ноября гонщик команды «Уильямс» Александер Албон из Таиланда попал в серьёзную аварию в квалификации Гран-при Бразилии. Он не справился с управлением перед первым поворотом на трассе и врезался в отбойник. Его болид был серьёзно повреждён, пилот смог покинуть его без посторонней помощи, однако при этом держался за руку.