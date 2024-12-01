Москва, 1 декабря, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Большой театр будет продавать билеты на показ балета «Щелкунчик», который пройдёт 17 декабря, по 1250 рублей для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет и по 5000 рублей для зрителей старше 60 лет. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба учреждения.

Дамир Юсупов/Большой театр

Продажа билетов стартует на сайте театра 2 декабря в 10:00. Для этого нужно будет заранее создать личный кабинет. По новым правилам, при покупке билета нужно указывать паспортные данные зрителя.

«Продажа билетов на этот спектакль по программе «Пушкинская карта» будет объявлена особо», — добавили в Telegram-канале театра.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября депутат Госдумы Виталий Милонов назвал бессовестными цены на билеты в Большой театр. По его мнению, такие расходы на досуг могут позволить себе либо коррупционеры, либо нувориши. Он призвал Министерство культуры обратить внимание на этот вопрос.

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов отметил, что стоимость билетов на спектакли делится на классы «эконом», «бизнес» и т.д. Так делают повсеместно. Он также поддержал продажу именных билетов, отметив, что это защит посетителей культурных мероприятий от перекупщиков.