Москва, 1 декабря, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Проголодавшийся и сильно торопившийся москвич порвал себе рот в попытках «пулей» съесть большую шаурму. Об этом стало известно в воскресенье, 1 декабря.

Александр Рюмин/ТАСС

По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошёл вечером 29 ноября в Савёловском районе столицы. Там 23-летний парень в компании друзей заказал себе известное дальневосточное блюдо и, дождавшись заветного, попытался «съесть всё и сразу». Внезапно перекус остальных посетителей заведения прервал резкий крик молодого человека.

«Выяснилось, что кричал он от боли. Паренёк так торопился, что умудрился слегка надорвать себе уголки рта. В итоге заработал себе раны длиной около 2 мм», — отмечается в публикации канала.

Парень постеснялся обращаться за помощью к врачам, поэтому его товарищи попросили у сотрудников заведения зелёнку и помогли другу обработать раны. Затем компания удалилась из кафе.

«Непобеждённую шавуху попросили завернуть с собой», — уточняется в сообщении.

Ранее, в апреле, в Московской области мужчину несколько раз ударили ножом из-за шаурмы. По информации Telegram-канала «112», Сергей О. купил себе перекус и направился в сторону МЦД «Нахабино», когда на него напал неизвестный и попытался отнять еду. Завязалась драка, по итогу которой Сергея госпитализировали с ножевыми ранениями в области груди и спины. При этом нападавшему удалось скрыться с места происшествия.