Киев, 1 декабря, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «был бы счастлив», если бы Запад ввёл войска на территорию Украины, но никогда не будет просить об этом НАТО и ЕС, так как в этом случае Киев может лишиться половины союзников.

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«Если я подниму этот вопрос, сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать», — рассказал он о своих опасениях в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что общался с представителями ЕС, приехавшими в Киев. Он очередной раз попросил, чтобы Украине предоставили приглашение на вступление в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря в Киев с визитом прибыли председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос. Они посетили Украину в первый день вступления в должность.

Каллас 1 декабря заявила, что не исключает ввода войск ЕС на Украину. По её мнению, Брюссель должен играть важную роль в этом конфликте. При этом глава европейской дипломатии отметила, что решение о вводе иностранных войск нужно принимать Киеву.

Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что введение западных войск на Украину приблизит Европу к глобальному конфликту. Он подчеркнул, что любой иностранный контингент в этой стране попадает в зону поражения ВС России.