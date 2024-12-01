Москва, 1 декабря, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Публикации в британских СМИ о низком рейтинге главы киевского режима Владимира Зеленского говорят о том, что у него нет шансов на возможных выборах президента на Украине, что связанно с тем, что Лондон больше не видит в нём надёжного человека. Об этом в воскресенье, 1 декабря, заявил политолог, военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

Британская газета The Times ранее сообщила, что популярность Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а шансы его победы на возможных президентских выборах с каждым днём всё меньше.

«Зеленского вряд ли кто поддерживает, потому что он по официальным, юридическим статусам для Украины является никем. Он нелегитимный президент, так же, как и не легитимна Верховная рада. Фактически он узурпатор власти. Ну и понятно, что ни один узурпатор власти, за всю историю человечества, никогда не пользовался популярностью среди населения»,— отметил политолог.

По словам Леонкова, Зеленский сделал всё, что от него хотели британцы, даже ввязался в курскую авантюру, пытался что-то сделать с Крымом, но не достиг результата, что может говорить о его исполнительности перед британцами. Специалист напомнил, что после провалов операций в жертву приносили кого-то из окружения Зеленского, а не самого главу киевского режима.

«Но сейчас британцы увидели такой момент, что на самом деле Зеленский не справляется с поставленными задачами, и дальнейшие перспективы событий на Украине достаточно печальны. Надо какую-то часть Украины удержать, чтобы в будущем опять попробовать совершить реванш против России. То есть заморозить конфликт, перевооружить Украину, разместить там базы НАТО, ну и далее опять попробовать», — поделился мнением военный эксперт.

Как заявляет Леонков, всё это делается на фоне того, что на Западе идут разговоры про мирные соглашения, поэтому выборы, которые могут состоятся в мае 2025 года, это как раз то, что может состояться под переговорный процесс.

«Всё это действо связанно с результатами конфликта, который они хотят завершить в свою пользу и поставить некий ультиматум со стороны Украины России. Ну а для того, чтобы кто-то поставил этот ультиматум, нужен легитимный представитель власти. Для этого нужны выборы»,— объяснил политолог.

Специалист пояснил, что британцам для этого нужен надёжный человек, а Зеленский свою надёжность не показал, несмотря на то, что он исполнял всё, что от него требовали. Военный эксперт считает, что в Великобритании украинского посла Валерия Залужного видят более привлекательным, нежели Зеленского.

«Может бывший главком и не политик, но зато у него большой авторитет на Украине среди населения, и особенно среди военнослужащих. И я думаю, что новому кандидату в президенты нужно опираться на какой-то силовой блок. А вот армия, особенно та, которая находится на линии боевого соприкосновения, это как раз и есть тот блок. А поддержка от армии может быть только тому, кого армия уважает. Украинская армия уважает Залужного, а Зеленского нет»,— заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что большинство украинцев хотят ухода Зеленского. Он привёл данные опроса британской газеты The Times и отметил, что даже в Великобритании признали падение популярности главы киевского режима.

29 ноября ирландский журналист Чей Боуз написал, что режим Зеленского рухнет сразу после завершения конфликта на Украине.

28 ноября президент РФ Владимир Путин назвал власти на Украине узурпаторами, потому что они утратили свою легитимность. Российский лидер отметил, что с юридической точки зрения эти люди не имеют права отдавать приказы украинским войскам, а те, кто их исполняет, становятся соучастниками преступлений.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая. Согласно Конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный президент, но выборы не проводились.