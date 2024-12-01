Нукус, Узбекистан, 1 декабря, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отпустили из отделения полиции.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД. Мы поговорили, рассказали о себе и своих планах, сотрудники были вежливы и корректны. Сейчас уже едем дальше», — написал он в своём Telegram-канале.

Журналист поблагодарил своих подписчиков за переживания и поддержку и заверил, что с ним всё хорошо.

Как передавало ИА Регнум, Пивоварова, его съёмочную группу и сотрудницу издания Hook. report Фериде Масхетову задержали 1 декабря в узбекском Нукусе. Основанием стало заявление, написанное жителем города. Для уточнения деталей и оказания необходимых консультаций к ситуации подключилось МИД РФ.

Пивоваров признан иностранным агентом летом 2022 года. Он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), зарегистрированной на Бермудских Островах.