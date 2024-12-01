Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Россиянка Наталья Литвинова, которая завершила пятидневную голодовку после сорванного тура в Антарктику, в воскресенье, 1 декабря, заявила, что круизная компания Swan Hellenic лишила людей мечты и обманывает прессу.

Telegram/travel_litvinova

«Компания ведёт себя абсолютно безразлично по отношению к людям, которых она лишила мечты, финансов», — подчеркнула туристка в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале RT.

Она отметила, что за пять дней её голодовки Swan Hellenic даже не пыталась с ней связаться. При этом компания утверждает, что якобы достигла договорённостей со всеми туристами на судне, но это не так.

Наталья планирует обращаться в международный суд и требовать компенсацию. Сейчас судно на очень маленькой скорости идёт к Аргентине.

Как передавало ИА Регнум 29 ноября, российские туристы, которые находятся на борту застрявшего по пути в Антарктиду лайнера, объявили голодовку, требуя вернуть им деньги за сорванный круиз. У судна возникли неполадки с двигателем. Компания Swan Hellenic, которая организовала тур, решила отменить путешествие, и борт со скоростью 11 км/ч отправился в порт города Ушуайя на юге Аргентины.

Отмечается, что стоимость поездки для туристов составила от 972 тыс. до 1,4 млн рублей. Ряд пассажиров из России потребовали вернуть деньги, но им отказали.

Одна из туристок уточнила, что сначала голодовку объявили три человека, но потом двое прекратили акции из-за проблем со здоровьем. Она также рассказала, что заплатила за круиз $6300 (около 700 тыс. рублей по курсу) и ещё $2400 (около 260 тыс. рублей) потратила на дорогу. Компания предлагает компенсацию в размере половины стоимости путёвки.