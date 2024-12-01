Берлин, 1 декабря, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Пока не обнаружено доказательств того, что крушение грузового самолета Boeing 737 в Вильнюсе было диверсией. Об этом 1 декабря заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

Журналисты спросили у неё, имеется ли уже подтверждение теории о диверсии.

«Нет, ещё нет. Но Германия также направила экспертов для расследования именно этого», — процитировала её газета Handelsblatt.

При этом политик упомянула, что в Германии рост числа диверсий является одной из самых серьёзных угроз безопасности в стране. По её словам, силовикам уже удалось предотвратить некоторые из них. В качестве примера она привела попытки устроить взрывы на военных объектах.

Как сообщало ИА Регнум, в 6:31 мск 25 ноября летевший из Лейпцига самолёт компании DHL разбился в нескольких километрах от аэропорта Вильнюса. Борт упал возле двухэтажного жилого дома, который в результате этого загорелся. Из здания и соседнего дома эвакуировали 14 человек. Один из членов экипажа, испанский пилот, скончался. В числе раненых граждане Германии, Литвы и Испании.

Позднее в этот же день власти Вильнюса объявили в зоне падения самолёта режим чрезвычайной ситуации для сбора особо опасных веществ и ликвидации последствий авиакатастрофы. При этом отмечалось, что опасности загрязнения воды или воздуха нет.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв 25 ноября заявил, что британская газета The Times за пять дней до авиакатастрофы в Литве вбросила версию о возможном взрыве на борту самолёта компании DHL, с целью обвинить в этом Россию. При этом он назвал топорной работу британской стороны по очернению образа Москвы.