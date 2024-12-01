Вашингтон, 1 декабря, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена за оставшееся время работы намерена предоставить все возможные ресурсы Украине для усиления её позиций на поле боля. Об этом 1 декабря заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Global Look Press/Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

«Мы сделаем всё возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить её позиции на поле боя. Это сделает её сильнее за столом переговоров», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

По словам чиновника, Вашингтон считает укрепление военного потенциала киевского режима ключевым фактором для успеха будущих дипломатических усилий.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности стран Евросоюза взять на себя военную и финансовую поддержку Украины, если избранный президент США Дональд Трамп ограничит помощь со стороны Белого дома.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.