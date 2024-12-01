Москва, 1 декабря, 2024, 19:11 — ИА Регнум. В текущем году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют 66 домов, окрашенных в разные оттенки белого. Об этом 1 декабря сообщил официальный портал мэра столицы.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В доме 4 на Северном бульваре уже обновили все элементы фасада. Двенадцатиэтажное здание возвели в 1976 году по типовому проекту. Работы велись с помощью электролюлек. Места намокания панельных швов обработали антибактериальными составами и заменили старый утеплитель на герметизирующие материалы. У лоджий, изначально облицованных ячеистой плиткой, восстановили экраны и фронтальные стены. Для фасада выбрали жемчужно-белый цвет.

16-этажный дом 7 на улице Косыгина построили в 1967 году по проекту типовой серии. С фасадов сняли отошедшую плитку, промыли стены и убрали трещины. После комплекса работ здание покрасили в цвета «кремово-белый» и «папирусно-белый». Также у дома обновили цоколь, отремонтировали подъезд и заменили отливы.

В 12-этажном панельном доме 8 на улице Академика Варги на фасаде выделяются прямоугольные окна и трапециевидные лоджии. Для стен специалисты выбрали классический белый цвет. На последнем этапе заменили балконные экраны, в местах общего пользования установили современные стеклопакеты и обновили асфальтобетонную отмостку.

Также в доме заменили системы электроснабжения. Для этого были проложены новые каналы для проводов, заменены щитки вводно-распределительных устройств и проложены электрические кабели в лифтовых отсеках.

Как сообщало ИА Регнум, в столице на 2024 год запланирована реставрация 18 домов с замковыми камнями. Камни клиновидной формы размещаются в вершинах арок. Функциональное их значение (запирать и укреплять) подчёркнуто размерами и расположением посередине окон или дверных проемов.

В одном из зданий капремонт уже завершился. Трёхэтажный жилой дом 61, стр. 1, на Лесной улице построили в 1917 году по индивидуальному проекту. Его оконные проемы обрамлены наличниками и украшены клинчатыми и лучковыми перемычками с замковым камнем.