Москва, 1 декабря, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Только вступившие в должность чиновники Европейского союза бросили перчатку избранному президенту США Дональду Трампу визитом в Киев в свой первый рабочий день, заявляя о поддержке киевского режима, несмотря на мирные инициативы республиканца по урегулированию украинского кризиса. Об этом в воскресенье, 1 декабря, рассказал политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин корреспонденту ИА Регнум.

Global Look Press/Andi Rice/Keystone Press Agency

Новые глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас и президент Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в первый день своей работы. Как рассказал сам Кошта, с первого дня действия мандата он со своими коллегами подтверждает неизменную поддержку украинского народа.

Эксперт напомнил о том, что и Кошта, и Каллас выступали в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии, действующего вице-президента США Камалы Харрис, а также ранее поддерживали действующего президента США Джо Байдена, когда он являлся кандидатом от Демократической партии. При этом политолог отметил, что новых чиновников ЕС можно отнести к числу «Анти-трампистов».

«И вот теперь, когда Трамп победил, и он вступит в должность 20-го января, перед лидерами ЕС встала такая дилемма. Либо снизить свой анти-трамповский настрой и начать примирительные акции с Вашингтоном, либо продолжать идти своим путём. Ну мы видим, что вот этим визитом в Киев, они бросили некую перчатку Трампу»,— пояснил Топорнин.

Этот показательный визит, как заявляет специалист, нужен был назначенцам на новые посты в ЕС для того, чтобы себя как-то показать, проявить, чтобы о них заговорили.

«Имя бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля было на слуху. Все уже привыкли к нему. А вот появляются новые, малоизвестные политики в европейском сообществе. По европейским меркам это политики, пока не имеющие большого авторитета»,— указал эксперт.

Политолог уточнил, что ни Кая Каллас, ни Антониу Кошта не могут принимать решения за весь Европейский союз, так как они всего лишь административные чиновники-модераторы. Топорнин добавил, что в связи с этим в Киеве не было озвучено никаких новых предложений по увеличению финансирования, по усилению военной поддержки или по каким-то дополнительным санкционным шагам.

«В ЕС по-разному относятся к происходящему на Украине, но большинство склоняется к тому, что надо быстрее завершить конфликт, чтобы наступил мир. Но всё-таки пока генеральная линия Европейского союза не изменилась и заключается в том, что ЕС и дальше будет рядом с Украиной, будет поддерживать до последнего. Поэтому и Кошта, и Каллас это озвучили»,— заключил специалист.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что факт визита нового руководства дипслужбы Европейского союза в Киев в первый же день своей работы показывает настрой ЕС на продолжение конфликта на Украине.

Предшественник Кошты Шарль Мишель передал ему полномочия главы Евросовета 29 ноября, назвав самым большим своим достижением на этом посту массовые поставки оружия на Украину и введение антироссийских санкций. Главой Европейской комиссии осталась Урсула фон дер Ляйен.

Уходя с поста главы европейской дипломатии, Жозеп Боррель 29 ноября заявил, что Европа давно перестала быть «центром мира». По его мнению, конфликт на Украине может разбудить европейский страны, оказавшиеся в хрупком положении.