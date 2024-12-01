Москва, 1 декабря, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тыс. рублей. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В текущем году максимальный уровень ключевой ставки на 1 декабря — 21%. Соответственно, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тыс. рублей», — сказано в материале.

Как отмечает издание, гражданам РФ не нужно рассчитывать сумму налога самим — за них это сделают банки, которые сами направят всю необходимую информацию в ФНС.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния 29 ноября заявил, что российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам. Он отметил, что банки привлекают депозиты только ради того, чтобы выдавать кредиты, поэтому их процентный доход по депозиту всегда обеспечен активом с другой стороны в виде выданного кредита либо купленных каких-либо ценных бумаг.