Москва, 1 декабря, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Заболеваемость микоплазменной пневмонией в России находится на контролируемом уровне. Об этом 1 декабря заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но в период сезонного подъёма не стоит забывать о мерах профилактики», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Роспотребнадзор рекомендовал качественно проводить влажную уборку дома и в рабочих помещениях, мыть руки, следить за тем, чтобы не было переохлаждения, а также стараться не контактировать с людьми, если у них симптомы простуды. В случае недомогания ведомство призывает обращаться к врачу.

Отмечается, что инкубационный период при микоплазменной пневмонии длится от трёх до 14 дней, но также может достигать трёх недель. В группе риска дети и пожилые, а также те, у кого ослаблен иммунитет или есть обструктивные заболевания дыхательных путей.

«Один из наиболее распространённых путей передачи инфекции — воздушно-капельный, характерна осенне-зимняя сезонность», — напомнил Роспотребнадзор.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря газета «Известия» сообщила о росте количества случаев заболевания в России микоплазменной пневмонией почти в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Частота выявления увеличилась до 19,6%. Болезнь требует специфического лечения, но многие заболевшие легкомысленно к этому относятся, так как симптомы могут сначала быть невыраженными.

Вспышки микоплазменной пневмонии выявили в 16 регионах России. В Томской области показатели заболевания в три раза больше, чем в целом по стране, в регионе этот диагноз поставили уже 1 тыс. пациентов.