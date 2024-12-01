Москва, 1 декабря, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Неэффективно используемый участок на улице Обручева на юго-западе Москвы ожидает реорганизация по программе комплексного развития территорий. Об этом 1 декабря сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин

«Участок находится между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова. Площадь территории составляет около 9 га. Сейчас там находятся гаражи, автомойки и автобаза. Инвестиции в комплексное развитие участка оцениваются в 7 млрд рублей. Благодаря реализации проекта в Обручевском районе появится более тысячи новых рабочих мест, а в бюджет города будет ежегодно поступать почти 426 млн рублей в текущих ценах», — процитировал Ефимова официальный портал мэра Москвы.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, по проекту КРТ на участке будут построены около 61 тыс. кв. м недвижимости. Там появится школа для порядка 1 тыс. учеников и детсад для 275 воспитанников. Общая площадь объектов образования превысит 27 тыс. кв. м. Также на участке возведут физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром площадью 9 тыс. кв. м.

Отмечается, что программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. В её рамках в столице появятся около 550 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве реорганизуют более 230 га по семи проектам КРТ, которые были опубликованы с июля по сентябрь текущего года. Самым крупным из семи стал проект реорганизации трёх участков бывшей промзоны «Магистральные улицы» общей площадью 73,62 га. На них возведут более 3,2 млн кв. м недвижимости и создадут свыше 35,5 тыс. рабочих мест.