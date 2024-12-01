Москва, 1 декабря, 2024, 18:42 — ИА Регнум. С 30 ноября электробусы начали курсировать по маршруту № 165 «Остафьевская улица» — «Метро «Ясенево», а с 1 декабря вышли на маршрут № 504 «Метро «Теплый Стан» — «Поселок «Мосрентген». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Ю. Иванко

По его словам, маршруты охватывают шесть районов столицы. В будни обслуживать их будут 11 электробусов. Инновационный транспорт впервые начнёт перевозить пассажиров в посёлке Завода «Мосрентген».

«Электробусы обслуживают уже 175 маршрутов городского транспорта. Они повышают уровень комфорта поездок пассажиров и качество жизни в городе», — процитировал Ликсутова официальный портал мэра Москвы.

Отмечается, что электробусы российского производства курсируют по городским улицам с 2018 года. Москва вошла в число лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Замена одного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы углекислого газа более чем на 60 т в год.

Современные машины двигаются плавно, без шума и вибраций. В электробусах оборудовали откидные аппарели для удобства маломобильных граждан, а также площадки для колясок и велосипедов.

Электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет после передачи машин в парк ГУП «Мосгортранс» производители самостоятельно обеспечивают исправную работу техники на маршрутах.

Как сообщало ИА Регнум 18 октября, ещё четыре московских маршрута начали обслуживать электробусы. По его словам, экологичная техника впервые поехала по Киевскому шоссе от станции метро «Саларьево» в Троицк. Новый транспорт выпустили на маршрут № 304. Также электробусы стали курсировать по маршруту № 21 3-й микрорайон Новокосина — Метро «Новогиреево», № 645 МЦД Новогиреево — Метро «Щелковская» и № 804 Метро «Теплый Стан» — Индустриальный парк «Индиго». Суммарно в будние дни на двух направлениях работают 24 машины.