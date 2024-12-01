Улан-Удэ, 1 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Погибший в ходе специальной военной операции офицер из Бурятии Жаргал Дашиев был посмертно удостоен звания Героя России. Об этом 1 декабря сообщил глава региона Алексей Цыденов.

«[Президент России] Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России нашему земляку. Высокая награда нашла нашего героя, уроженца Еравнинского района Жаргала Баировича Дашиева, к сожалению, посмертно. Кадровый военный участвовал в специальной военной операции на Украине с первого дня», — написал он своём Telegram-канале.

Цыденов отметил, что Дашиев был тяжело ранен в 2022 году, получил Орден Мужества. После реабилитации в июне 2023 года он вернулся на передовую и погиб 9 марта 2024 года во время выполнения боевой задачи.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября было присвоение звание Героя России младшему лейтенанту Вооружённых сил РФ Вячеславу Мозговенко. Он в зоне спецоперации спас восьмерых товарищей и экипаж бронемашины, отбив рукой украинский дрон. Офицер получил тяжёлое ранение, но после лечения вернулся в строй.

В октябре звание Героя России посмертно присвоили бойцу ВС РФ Ильдару Суфиярову. Его группа несколько часов удерживала позиции. Когда он остался один, то погиб, не желая сдаваться в плен, при этом уничтожив гранатой троих украинских военных.