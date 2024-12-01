Москва, 1 декабря, 2024, 18:27 — ИА Регнум. В Москве больше 145 тыс. детей и взрослых играют в хоккей. Об этом 1 декабря, во Всероссийский день этого вида спорта, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин

«Россия сохранила многолетние традиции великой советской хоккейной школы. Наша задача — приумножить их. Создаём для этого все условия», — написал он в Telegram-канале.

Для поклонников хоккея в столице есть 118 крытых всесезонных катков и свыше 1,3 тыс. сезонных. С 2011 года были построены 23 спорткомплекса с ледовыми катками. По словам градоначальника, до конца 2026-го откроются ещё шесть.

Подготовка хоккеистов в Москве проводится на базе спортшкол «Московская академия хоккея», «Зеленоград» и «Запад». Также москвичи могут посещать занятия в спорткомплексах «МосСпортОбъект» и в бесплатных секциях «Мосгорспорта», добавил Собянин.

Ежегодно в столице проходит ряд соревнований, в числе которых — Кубок Мэра Москвы по хоккею, московский этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба», Рождественский московский фестиваль хоккея 3×3. Отмечается, что тренировки и выступления приносят результаты. В сезоне 2024/2025 65 столичных спортсменов вошли в состав сборной страны. Команда Москвы заняла первое место на ХII Зимней спартакиаде учащихся (юношеской) России 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря на катке ВДНХ и в парке «Останкино» прошёл ряд мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню хоккея. В мастер-классах принимали участие знаменитые спортсмены. Они учили всех желающих профессиональному стилю катания, устраивали конкурс на точность бросков и на скорость. Также звёздные игроки и юниорская команда U-14 сыграли выставочный матч «Вдохновляя поколения». Наставником юных спортсменов выступил известный хоккеист.