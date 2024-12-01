Киев, 1 декабря, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Минобороны Украины применило особую окраску для маскировки малого бронированного артиллерийского катера и патрульного судна класса Island. Соответствующие кадры ведомство опубликовало на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Суда, покрашенные в зубчатые узоры разных оттенков серого, появились на фотографиях со встречи украинских моряков с делегацией представителей промышленности Дании.

Маскировка такого рода называется деформирующей или ослепляющей (dazzle). Окраска призвана затруднить оценку противником формы корабля, его курса и скорости за счет использования угловатых форм и контрастных цветов.

Когда именно была нанесена данная маскировка на украинские катера, не установлено.

Первой такой камуфляж применила Великобритания в период Первой мировой войны (1914–1918) в связи с потерями, понесёнными из-за угроз со стороны немецких подлодок. Техника рисунка была разработана в 1917 году. Подобную маскировку использовали и во Второй мировой войне (1939–1945), однако с развитием радаров она стала неэффективна и практически сошла на нет.