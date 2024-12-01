Москва, 1 декабря, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В Москве с начала года построили больше 60 км новых дорог. Об этом 1 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В их число вошли участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига, участок дороги, соединяющий МСД и Симферопольское шоссе, первая очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово (Новомихайловское шоссе).

Была открыта транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

«Помимо магистралей возвели 24 искусственных сооружения и 5 пешеходных переходов», — написал он в Telegram-канале.

Так, в столице появились пешеходные мосты между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, через Яузу — около учебных корпусов МГТУ им. Баумана и проездов Кадомцева и Проектируемого № 742.

Градоначальник отметил, что в планах на ближайшие три года проложить больше 250 км дорог.

Как сообщало ИА Регнум 10 ноября, на территории бывшего завода «МиГ» в Москве проложат и реконструируют почти 7,7 км дорог. Всего на территории построят две магистральные и девять местных улиц, реконструируют четыре проезда и обустроят велодорожки. Улично-дорожная сеть свяжет новые микрорайоны, которые появятся в рамках комплексного развития на территории бывшего завода.