Москва, 1 декабря, 2024, 17:46 — ИА Регнум. На «Городскую ферму» ВДНХ из Пензенского зоопарка переехали два карликовых барашка самой маленькой в мире породы — уэссан. Об этом 1 декабря сообщил официальный портал мэра Москвы.

Пресс-служба ВДНХ

«Новых обитателей «Городской фермы» зовут Юлик и Чарли, им шесть и семь месяцев соответственно. Они уже освоились в новом вольере, который построили к их приезду. Юлик и Чарли успели привыкнуть к ежедневному рациону, в который входят мюсли, комбикорм, разнообразные овощи и сено, а также познакомились с соседями — козами, овцами и альпаками», — указано на сайте.

Новые жители уже проявляют интерес к посетителям и сотрудникам фермы, стремясь оказаться в центре внимания.

Высота взрослого животного в холке не превышает 50 см, а вес составляет не более 20 кг. Мощные рога у самцов появляются уже в возрасте четырех-пяти месяцев. В Европе насчитывается около 6 тыс. таких овец, хотя к 1960 году порода практически полностью исчезла. Для животных характерен ласковый и игривый характер. Часто люди выбирают их в качестве питомцев.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября на «Городской ферме» ВДНХ появились 10 альпак двух пород — уакайа и сури. Они прибыли на зимовку и пробудут там до конца мая 2025 года.

Зоологи и ветеринары будут контролировать здоровье животных в течение всего периода пребывания на «Городской ферме». Также на ферме посетители могут увидеть уже знакомых обитателей, включая самую младшую альпаку Черничку, родившуюся летом 2023 года.