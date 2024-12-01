Брюссель, 1 декабря, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Страны Европы могут направить свои войска на территорию Украины для соблюдения возможного прекращения огня в зоне конфликта. Об этом 1 декабря заявила новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Кая Каллас.

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua

«До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — привело её слова агентство ANSA.

По словам Каллас, ЕС должен играть важную роль в случае прекращения огня в зоне конфликта на Украине и это может подразумевать направление западных войск для наблюдения за таким соглашением.

«В любом случае решать Украине», — отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября экс-глава французской военной миссии при ООН Доминик Тренкан рассказал, что Запад может разместить войска на замороженной линии фронта на Украине для обеспечения безопасности Киева. По его словам, после этого Запад будет готов к проведению переговоров по украинскому кризису.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 29 ноября заявил, что может согласиться на прекращение огня и пока не претендовать на освобождённые Россией территории, если Украину примут в НАТО. Агентство Bloomberg назвало это «самым сильным сигналом» от него о готовности к окончанию конфликта.

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 26 ноября подчеркнул, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине, ей в регионе нужен прочный и долгосрочный мир. Он подчеркнул, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания конфликта связаны с тем, что российские военные полностью владеют инициативой в зоне боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября в очередной раз заявил, что Москва всегда была открыта для переговоров по разрешению кризиса на Украине. Он также напомнил, что в июне называл условия для урегулирования конфликта. Тогда глава государства заявлял, что Киев в числе прочего должен вывести войска из российских регионов и отказаться от планов по вступлению в НАТО.