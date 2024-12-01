Вашингтон, 1 декабря, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Руководство США не рассматривает вопрос о передаче Украине ядерного оружия (ЯО). Об этом 1 декабря заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — процитировало его ТАСС.

Салливан подчеркнул, что США сфокусированы на поставках обычных вооружений киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября газета The New York Times сообщила, что ряд американских и европейских чиновников предложили вернуть Украине ядерное оружие. По их мнению, это может стать «гарантией безопасности» для Киева.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября, комментируя призывы на Западе передать Украине ЯО, подчеркнул, что Москва никогда этого не допустит. Россия будет следить за каждым шагом киевского режима и будет использовать все средства поражения, которыми обладает, предупредил он.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 26 ноября назвал подготовкой к ядерному конфликту с Россией угрозы передать ЯО Украине. Он назвал такую идею абсурдной, учитывая то, что она может привести к ответным действиям от страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом.