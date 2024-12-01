Киев, 1 декабря, 2024, 17:29 — ИА Регнум. В город Кривой Рог в Днепропетровской области, в котором из-за мобилизации возникли проблемы с запуском отопительного сезона, будут направлены ремонтные бригады. Об этом 1 декабря заявил мэр Киева Виталий Кличко.

РИА Новости/Сергей Ермохин

«Община столицы помогает Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем в Кривой Рог ремонтные бригады», — написал он в Telegram-канале.

По словам Кличко, в город отправятся более 20 работников «Киевтеплоэнерго» и шесть единиц спецтехники.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября предприятие «Криворожтеплоцентраль» сообщило, что одной из основных причин отсутствия отопления в жилых домах в Кривом Роге является мобилизация сотрудников в ВСУ. Отмечалось, что кадровый голод почувствовали и подрядные организации, привлечённые к ремонтной кампании.

Ранее украинские СМИ также сообщали, что из-за мобилизации возникают проблемы у автобусных компаний, служб такси и других предприятий. Отмечалось, что, в частности, в Харькове из-за облав военкомов большинство мужчин предпочитает оставаться дома и не выходить на работу.