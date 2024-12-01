Москва, 1 декабря, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Некоторые россияне массово пожаловались на сбой в работе приложения-мессенджера Viber. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили на портале для отслеживания и сбора обратной связи о неполадках в работе сайтов Downdetector.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Отмечается, что фиксируется большое количество сообщений о частичной или полной утрате функций приложения.

Согласно графикам сервиса, работа Viber начала давать сбои с полуночи. С тех пор число жалоб от пользователей растёт. Наибольшее их число приходит из Забайкальского края, Бурятии, Самарской и Иркутской областей.

Как передавало ИА Регнум 29 ноября, Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе сервисов по доставке еды из мест общепита и магазинов. Также отмечались проблемы с работой ряда мобильных операторов связи и банковских приложений.

Пресс-служба компании «Аэрофлот» отдельно сообщила о глобальном сбое в системе бронирования билетов Leonardo. Было затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг через сайт, контакт-центр и агентов. Позже неполадки устранили.