Астана, 1 декабря, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Казахстан предупредил западные страны, что не будет соблюдать антироссийские санкции в ущерб собственным интересам. Об этом 1 декабря заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Но страной для обхода санкций не будем, поскольку, прежде всего, они ударят очень больно по экономике Казахстана», — добавил он в интервью, опубликованном ВГТРК.

Жумангарин уточнил, что в Казахстане производят ряд видов товаров, которые внесены в антироссийские санкции. Но Астана не будет вводить никаких ограничений на их продажу в РФ, говорится в материале ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что в производстве этих товаров участвуют большие трудовые коллективы, а иногда моногорода. Это очень важно для экономики страны, и на Западе это знают.

Как передавало ИА Регнум, при этом в июне Жумангарин заявил, что Казахстан вынужден соблюдать антироссийские рестрикции, которые ввели США и ЕС, так как республика не выдержит санкционного давления на экономику. Из-за этого были разорваны многие логистические и торговые цепочки.

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в октябре сообщил, что Астана из-за санкций ограничила экспорт 106 видов товаров в Россию. Это коснулось продукции военного назначения, в том числе беспилотников, ряда деталей и чипов.