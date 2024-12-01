Москва, 1 декабря, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Наиболее уязвимые для ВИЧ группы россиян стали меньше обследоваться. Об этом 1 декабря рассказал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

РИА Новости/Павел Лисицын

«По тем данным, которые у нас есть, меньше стали обследоваться представители наиболее уязвимых для ВИЧ-контингентов населения, к которым относятся наркопотребители и мужчины, имеющие секс с мужчинами, а также сексуальные работники. По всем данным, в этих группах идет эпидемия ВИЧ»,— приводит его слова «Интерфакс».

Покровский отметил также, что ВИЧ в последнее время распространяется среди сельского населения.

Как передавало ИА Регнум, в августе Покровский назвал «грандиозным успехом» результаты клинических испытаний разработанного американской фармацевтической компанией Gilead Sciences средства «Ленакапавир» (Lenacapavir), препятствующего заражению ВИЧ-инфекцией. Новое средство, разрабатываемое западными учёными, является профилактическим и не помогает лечить пациентов — препарат лишь мешает вирусу захватить ядро клетки.

При этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в декабре 2023 года заявил, что регионом, где происходит наиболее быстрый рост темпов распространения ВИЧ в мире, является Европа. Он отметил, что такая ситуация наблюдается последние 10 лет. При этом глава бюро отметил, что ВИЧ стал обычным хроническим заболеванием благодаря достижениям современной медицины.