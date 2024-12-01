Париж, 1 декабря, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Умер франко-датский актёр театра и кино, режиссёр и сценарист, снявшийся в том числе в фильме «Дюна» (2013 год), Нильс Ареструп. Об этом 1 декабря сообщила вдова усопшего Изабель Ле Нувель.

TASS/ Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM Нильс Ареструп

«Мне чрезвычайно больно сообщать о смерти моего мужа, выдающегося актера Нильса Ареструпа, в конце мужественной борьбы с болезнью», — процитировало её агентство France 24.

Вдова уточнила, что 75-летний актёр скончался в окружении семьи, находясь в своем доме в пригороде Парижа.

Нильс Ареструп родился 8 февраля 1949 года во французском городе Монтрёй в семье датчанина и француженки. Впервые он снялся в кино, сыграв в фильме «Мисс О’Жини и мужчины-цветы» (1973 год). Параллельно актер играл в театре.

Ареструп стал известен после съемок в фильме «Моё сердце биться перестало» (1978 год). Он получил за роль французскую кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший актер второго плана». Эту же премию ему присудили за работу в ленте «Пророк» (2009 год). В 2015 году Ареструп снялся в американском фильме «Лазурный берег», где также играли Брэд Питт и Анджелина Джоли.