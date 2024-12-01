Симферополь, 1 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Киевские власти используют черноморские порты для поставок оружия. Об этом 1 декабря заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений», — приводит его слова «РИА Новости».

Константинов добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) получают все надводные беспилотники по Чёрному морю, что представляет опасность непосредственно для Крыма.

По словам политика, одним из параметров урегулирования украинского конфликта должно стать установление контроля России над портами в Николаеве и Одессе.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября Минобороны РФ показало кадры, на которых расчёт комплекса «Искандер-М» уничтожает судно с боеприпасами и вооружениями, поставленными на Украину из Европы, в порту «Южный» Одесской области. В ведомстве сообщили, что ракетный удар был нанесён в момент разгрузки судна.

Посол по особым поручениями МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, через которые Киев получает военную помощь от западных союзников, играют большую роль в снабжении ВСУ и должны быть уничтожены.