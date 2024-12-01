Москва, 1 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Несмотря на заявления действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она намерена остаться у власти, после окончания срока полномочий её могут арестовать, так как, согласно конституции страны, неприкосновенность Зурабишвили закончится в тот момент, когда новый президент принесёт присягу. Об этом в воскресенье, 1 декабря, рассказал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в разговоре с ИА Регнум.

Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге против итогов парламентских выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее в этот же день заявил, что Зурабишвили 29 декабря, в день инаугурации нового главы государства, придётся покинуть Президентский дворец, несмотря на её заявления о том, что она не будет складывать свои полномочия.

«Зурабишвили держится за своё место, потому что она единственный человек с полномочиями, который поддерживает оппозицию. Этим она для оппозиции ценна. У неё есть президентский статус, и она хочет попытаться его за собой сохранить»,— поделился мнением эксперт.

Подобные заявления и возможные в будущем действия Зурабишвили никак не усугубят обстановку с радикальными действиями оппозиции, считает специалист, уверяя, что действующий президент не является истинным руководителем оппозиции, а лишь её символом.

«Согласно конституции Грузии, президент страны неприкосновенен. В период пребывания в должности не допускается его арест или привлечение к уголовной ответственности. В момент, когда новый президент принесёт присягу, — Саломе Зурабишвили перестанет быть неприкосновенной. Я думаю, что в тот самый момент против неё будет возбуждено уголовное дело. Я уж не знаю, по какой статье, но я уверен, что подходящая в уголовном кодексе Грузии найдётся и на этом вся история закончится»,— заявил Силаев.

По словам эксперта, Зурабишвили хочет поднять ставки происходящего в Грузии до предела, в том числе и подобными заявлениями о намерении остаться на посту, несмотря на прекращение действия мандата. Однако специалист считает, что о реальных намерениях действующего президента судить рано, так как она может и вовсе уехать из страны.

«Вот сейчас она не планирует уезжать, а может быть, через две недели начнёт планировать, этого никто не знает. Но она точно хочет задрать ставки, так как уверена, что окрика из Брюсселя или из Вашингтона, от уходящей американской администрации, будет достаточно для того, чтобы её не трогали. Я думаю, что это ошибочное мнение»,— уточнил Силаев.

Нынешние действия властей эксперт назвал решительными, и указал на то, что сейчас правительство не колеблется при принятии решений, а правоохранители действуют аккуратно и в рамках закона.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока. По её словам, её мандат продолжится, пока не будет «легитимно избранного парламента».

28 ноября Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в Грузии и присоединилась к акциям протеста прозападной оппозиции, которая начала стычки с полицией.

26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. На следующий день правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболист Михаил Кавелашвили.