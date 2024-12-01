Москва, 1 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Столкновение квадрокоптера и российского лыжника Александра Большунова во время гонки на 10 км классическим стилем было случайностью, вызванной технической неполадкой. Такое мнение 1 декабря выразила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Максим Богодвид/РИА Новости Елена Вяльбе

«Оператор хотел как можно ближе снять Александра, но попал в зону, где квадрокоптер потерял управление. Со стороны Большунова не было никаких жалоб», — приводит её слова «РИА Новости».

Также спортивный функционер попросила «не раздувать из мухи слона».

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря на этапе Кубка России в Хакасии в Большунова врезался дрон. Коптер задел ногу и лыжную палку спортсмена. Столкновение с роботом, впрочем, не помешало ему добраться до финиша. Он занял девятое место.

21 ноября капитан хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче против «Юты» в городе Солт-Лейк-Сити. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги.

На сайте НХЛ говорилось, что из-за травмы Овечкин пропустит от четырёх до шести недель чемпионата. Также отмечалось, что такое длительное отсутствие станет для хоккеиста самым продолжительным в карьере в НХЛ. В 2009 году Овечкин пропустил шесть матчей из-за травмы верхней части тела.