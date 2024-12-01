Москва, 1 декабря, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря опроверг утверждение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, написавшей в мемуарах, будто бы российский президент Владимир Путин в июне 2007 года опоздал на встречу лидеров стран в ходе 33-го саммита тогда ещё «Большой восьмерки» (G8), проходившего в немецком Хайлигендамме, из-за пива.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Официальный представитель Кремля отметил, что в ходе саммитов проходит напряжённая работа, например лидеры стран проводят встречи, которые могут выбиваться из расписания.

«И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо, такое бывает», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также опроверг другое заявление Меркель, будто Путин своим опозданием на саммит хотел «продемонстрировать силу». Песков назвал глупыми такие рассуждения.

Как передавало ИА Регнум, Меркель в мемуарах, озаглавленных «Свобода», сообщила, что Путин опоздал на 45 минут на встречу лидеров G8. По её словам, российский президент якобы признался, что перед саммитом попросил доставить ему в номер ящик немецкого пива, которое полюбилось ему во время службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-е.

Меркель в своей книге обвинила российского лидера в намеренном запугивании её лабрадором по кличке Кони во время встречи в 2007 году в летней резиденции в Сочи. Песков также опроверг это заявление. Он назвал слова экс-канцлера странными, так как в Европе с собаками свободно ездят в общественном транспорте и даже ходят в рестораны.

Путин 29 ноября вспомнил, как Меркель испугалась Кони. После встречи стало известно, что она панически боится собак из-за того, что её в детстве укусил пёс. Российский президент в очередной раз публично извинился за эту ситуацию и подчеркнул, что не допустил бы её, если бы заранее знал о фобии гостьи.