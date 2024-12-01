Москва, 1 декабря, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 ноября подписал закон, определяющий прохождение весового и габаритного контроля транспортных средств. Текст документа опубликован на сайте правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Согласно закону, с 1 сентября 2025 года водители будут обязаны проходить весовой и габаритный контроль автомобиля, если этого потребует проводящее рейд должностное лицо.

Нововведение поможет исключить случаи отказа собственников и водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.

Закон вносит изменения в статью 31 «Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Путин подписал закон, позволяющий с 1 января распространить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Данные о заключённых договорах в рамках системы страхования Союзного государства России и Белоруссии будут включены в автоматизированную информационную систему.

1 декабря в России начал действовать сезонный запрет на езду на автотранспорте на летней резине. Нарушение грозит автовладельцам штрафом в размере 500 рублей. Запрет на летнюю резину действуют с декабря по февраль включительно.