Москва, 1 декабря, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе намерен посетить Минск для подведения итогов работы Союзного государства России и Белоруссии в 2024 году. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в анонсе к программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

РИА Новости/Павел Бедняков

В видео в Telegram-канале репортёра отмечается, что, помимо зарубежной поездки, глава государства также выступит на пленарном заседании форума «Россия зовёт», который пройдёт 4–5 декабря в Центре международной торговли в Москве.

Также в графике главы государства — встреча с молодыми учёными, встреча с волонтёрами в День добровольца (5 декабря). В Международный день инвалидов (3 декабря), по информации программы, российский лидер продолжит заниматься темой поддержки героев специальной военной операции, получивших инвалидность. Утверждается, что встречи с ними Путин проводит на регулярной основе.

Отдельно отмечается, что глава государства проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Путин в Минске примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченном к 25-летию договора о создании данного союза. Он был подписан 8 декабря 1995 года.

4 ноября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва за 25 лет союзного строительства достигли ощутимых экономических результатов. По его словам, рост ВВП в России и Белоруссии превышает 4%, а взаимный товарооборот увеличился более чем на 8% к аналогичному периоду прошлого года.

9 октября Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства. Белорусский лидер заявил, что республика очень ценит поддержку России и никогда не отворачивалась от Москвы, а также назвал республику надёжным союзником России.