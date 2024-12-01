Сана, 1 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на своё судно у берегов йеменского порта Аден.

Wang Shang/XinHua/Global Look Press

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 80 морских милях (около 148 км. — Прим. ред.) к югу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование», — говорится в заявлении управления на странице в соцсети X (ранее Twitter), опубликованном в воскресенье, 1 декабря.

Инцидент квалифицировали как нападение. UKMTO рекомендовало судам осторожно проходить этот район и сообщать о любой подозрительной активности.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября глава правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море. По данным йеменских СМИ, операция продлилась восемь часов. Помимо авианосца, хуситы атаковали два американских эскадренных миноносца в Красном море. Сариа отметил, что движение продолжит проводить подобные атаки, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа и Ливане.

28 октября движение «Ансар Аллах» заявило об ударах по трём коммерческим судам с применением ракет и беспилотников. Отмечалось, что в южной части Аравийского моря атаковано двумя беспилотниками судно SC Montreal, в Красном море нанесён удар баллистическими ракетами по балкеру Motaro. Кроме того, была выпущена крылатая ракета по судну Maersk Kowloon в Аравийском море.