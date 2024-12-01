Москва, 1 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Режиссёр Андрей Кончаловский проиграл в суде по делу о краже дизайна зубных щёток. Об этом 1 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным канала, режиссёр судился с дизайнером Александром Беловым. Белов несколько лет назад разработал собственный дизайн зубной щётки и в 2021 году оформил на него исключительное авторское право. Весной 2024 года щётки с дизайном Белова были найдены в одной из федеральных аптечных сетей, которая принадлежит Кончаловскому и его партнёру по бизнесу. Дизайнер подал на режиссёра в суд, затребовав 50 тыс. рублей компенсации за использование его работ.

«Арбитраж полностью удовлетворил требования дизайнера и, помимо заявленной суммы, обязал аптечную сеть оплатить Белову две тыс. рублей судебных издержек», — сказано в публикации.

Также, как утверждает канал, суд обязал сеть уничтожить все образцы щёток.

Как передавало ИА Регнум, в марте суд отказал певцу Сергею Жукову в правах на ряд песен группы «Руки Вверх!», записанных в конце 1990-х годов. Тогда продюсер Андрей Маликов финансировал запись фонограмм, права на которые позднее получил его центр. Спустя двадцать лет Жуков попытался оспорить права на несколько композиций. Суд отметил, что истцу было известно о существующих правоотношениях, но всё это время он их не оспаривал.