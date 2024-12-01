Женева, Швейцария, 1 декабря, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) о прекращении сотрудничества с Россией, принятое в декабре 2023 года, вступило в силу с 30 ноября.

Александр Кондратюк/РИА Новости

На сессии в декабре прошлого года Совет ЦЕРН решил прекратить взаимодействие с Россией, включая все соответствующие протоколы и дополнения, с 30 ноября текущего года. Тогда же было принято решение о прекращении действия всех других соглашений и эксперимента «Меморандумы о взаимопонимании», позволяющего РФ и её национальным институтам участвовать в научной программе ЦЕРН.

С этой даты отношения между ЦЕРН и учреждениями из России завершены.

Как передавало ИА Регнум, в марте официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил, что организация продолжит сотрудничество с российскими учёными, работающими в институтах, не базирующихся в России. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, будут ли доступны для учёных из России результаты экспериментов, проведённых ими до истечения срока действия соглашения.

В ноябре президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что западные страны предложили российским учёным продолжить работу в ЦЕРН при условии, что они получат международный статус сотрудников Объединённого института ядерных исследований в подмосковной Дубне. По такой схеме страна работать с Западом не будет, подчеркнул он.

30 ноября помощник президента РФ Андрей Фурсенко отметил политическую ангажированность научной отрасли. По его словам, именно так можно объяснить отказ ЦЕРН от сотрудничества с российскими кадрами. О решении организации должна сожалеть вся мировая наука, добавил он.