Дамаск, 1 декабря, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Терроризм в Сирии будет побеждён, кто бы ни был его спонсором. Об этом 1 декабря заявил президент страны Башар Асад.

Kremlin.ru

«Терроризм понимает только язык силы, и это язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, независимо от его сторонников и спонсоров», — заявил Асад в телефонном разговоре с исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гунбой.

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