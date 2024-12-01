Красногорск, 1 декабря, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Российский бизнесмен из Подмосковья, отсудивший у немецкого автоконцерна BMW 300 млн рублей, планирует потратить порядка 150 млн рублей на покупку дронов для бойцов, участвующих в специальной военной операции РФ. Об этом 1 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

Евгений Биятов/РИА Новости

«BMW может профинансировать покупку дронов для наших бойцов на спецоперации», — говорится в материале.

При этом издание отметило, что дело пока находится в суде, так как немецкий концерн подал апелляцию. Предприятие пытается доказать, что не было дефекта, из-за которого суд назначил компенсацию.

Как передавало ИА Регнум, подмосковный бизнесмен купил автомобиль BMW в 2021 году за 11 млн рублей. В машине в том числе был предусмотрен обдув передних сидений, но отвечающий за эту функцию механизм сильно скрежетал и бил по сидящему в кресле.

Мужчина добился через суд выплаты неустойки до замены автомобиля, но немецкий концерн к тому времени покинул Россию и проигнорировал это требование. В результате размер пенни вырос до 300 млн рублей.