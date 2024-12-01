Москва, 1 декабря, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин якобы пугал её своей собакой, является вызывающим недоумение. Об этом 1 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИТАР-ТАСС/Дмитрий Астахов Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

Представитель Кремля уточнил, что считает такие высказывания Меркель странными, так как жители Европы совершенно свободно перемещаются с собаками в общественном транспорте с собаками и даже ходят с ними в рестораны.

«Честно говоря, вызывают вопросы вот эти её утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы», — отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.

В своих мемуарах под названием «Свобода» экс-канцлер ФРГ заявила, что президент РФ якобы специально «пугал» её своим чёрным лабрадором по кличке Кони во время их встречи, которая состоялась ещё в 2007 году.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Путин вновь извинился перед Меркель за ситуацию со своей собакой в 2007 году, о которой немецкий политик всё ещё вспоминает. В ходе беседы президента РФ с канцлером ФРГ любимая собака российского лидера несколько раз подходила и стояла возле экс-главы правительства Германии. Позднее выяснилось, что Меркель панический страх перед собаками, так-ка в детстве её укусил пёс.

Песков 1 декабря рассказал, что российский лидер искренне верил в сотрудничество РФ с Германией, рассчитывая на конструктивный, равноправный и взаимовыгодный подход в этих отношениях, и всё для этого делал. Однако эти действия Путина, видимо, не совпали с истинным настроем Меркель, добавил он.

Представитель Кремля также уточнил, что президент РФ, вопреки утверждениям экс-канцлера ФРГ, не пытался «демонстрировать силу», придя последним на одну из встреч саммита «Большой восьмёрки» (G8) в 2007 году. По словам Пескова, так считать глупо, так как на таких встречах всегда бывает общение на полях, из-за чего контакты «сдвигаются вправо».