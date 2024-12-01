Москва, 1 декабря, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о введении 100%-ных пошлин в адрес тех, кто будет использовать для международных расчётов другую валюту вместо доллара, являются наглядным примером того, как будущий президент Штатов посягает на национальный суверенитет стран БРИКС, и того, как республиканец будет выстраивать свою политику при помощи угроз. Об этом в воскресенье, 1 декабря, заявил экономист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин в беседе с ИА Регнум.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Трамп в соцсети Truth Social заявил 30 ноября о том, что решение стран БРИКС создать новую валюту для международных расчётов вместо доллара США обернётся для них пошлиной в 100%, и им придётся забыть об идее продаж «замечательной американской экономике». Также он потребовал от этих стран обязательств, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту для замены могучего доллара США.

Реальное содержание этого выступления, по мнению Кашина, заключается в том, что важнейшим направлением американской дипломатии станет противодействие попыткам крупнейших экономик БРИКС, в частности Китая и России, развивать торговлю в национальных валютах, и делаться это будет за счёт угроз введения каких-то карательных экономических мер в отношении тех, кто будет это делать.

«Трамп напрямую посягает на национальный суверенитет каждой из стран. Как национальное правительство вы можете делать со своей валютой всё что хотите и можете использовать её как хотите. Единственный ограничитель, сможете ли вы найти партнёра для такого использования. Если вам навязывают определённый режим использования вашей валюты, это мощнейший прецедент вмешательства во внутренние дела, в святая святых — денежную политику»,— уточнил эксперт.

По мнению экономиста, это высказывание очень странное ещё и потому, что, прежде всего, невозможно введение валюты БРИКС. Кашин рассказал, что подобные инициативы всерьёз даже не обсуждались, так как для введения единой валюты между большой группой стран необходимо пройти путь по синхронизации их экономик.

«БРИКС занимается созданием механизмов платежей, которые позволили бы использовать национальные валюты. Это принципиальная разница. Возможно, Трамп сделал это своё заявление, чтобы сказать, что он победил валюту БРИКС, которой нет и никогда не было»,— объяснил специалист.

Эксперт считает, что Трампу будет сложно бороться с использованием национальных валют введением 100%-ных пошлин, потому что такие страны, как Китай, который очень активно интернационализирует юань, всё равно будут производить и поставлять товары в США, а быстро заменить китайское производство невозможно.

«Результатом таких действий становится повышение цен для американского потребителя. То есть китайская продукция, которая облагается такими пошлинами, она продолжает закупаться в Китае, но потребитель в США платит за неё больше. Если Трамп это сделает, то он нанесёт удар по экономике самих США»,— пояснил экономист.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности партнёров в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

При этом президент России, выступая 7 ноября на пленарной сессии «Валдая», отметил, что говорить о единой валюте БРИКС рано, у стран объединения такой цели пока нет. Путин пояснил, что, прежде чем начать разговоры о новой валюте, надо «добиться большей интеграции экономик друг с другом», «качество экономик поднять на определённый уровень», чтобы это были «очень похожие, совместимые по качеству, по структуре экономики друг с другом».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны межгосударственного объединения БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платёжным механизмам. Эта задача стояла на повестке дня саммита БРИКС в Казани и на других встречах глав финансовых ведомств и центробанков.

Лавров подчеркнул, что альтернативные платёжные механизмы не направлены против системы, сложившейся вокруг доллара, а рассматриваются как параллельная система на фоне становления доллара агрессивным оружием в мировой экономике.