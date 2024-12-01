Джефферсон-Сити, США, 1 декабря, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Шесть человек извлекли живыми из-под завалов рухнувшего во время взрыва дома в штате Миссури в США. Об этом сообщает 1 декабря телеканал NBC News.

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Обрушение дома произошло в Джефферсон-Сити 30 ноября. Пострадавших доставили в университетскую больницу города Колумбии. Двоих пришлось госпитализировать на вертолёте.

Как рассказал начальник службы неотложной медицинской помощи округа Коул Эрик Хой, троих из шести пострадавших положили в реанимацию.

«Трое были в критическом состоянии и нуждались в обширных процедурах жизнеобеспечения», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября в городе Вилья-Хесель в Аргентине рухнул десятиэтажный отель. В момент ЧП в здании находились десять человек, в том числе рабочие.

Выяснилось, что обрушение произошло во время работ, проведение которых владельцы отеля организовали без официального разрешения. В задней части здания была незаконно изменена конструкция. Именно здесь и произошло обрушение.