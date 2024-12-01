Пхеньян, 1 декабря, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Министру обороны РФ Андрею Белоусову в завершение его государственного визита в КНДР устроили торжественные проводы. Об этом 1 декабря сообщило агентство ЦТАК.

ЦТАК

«Прошла церемония торжественных проводов военной делегации Российской Федерации. Были исполнены гимны КНДР и РФ. В сопровождении товарища [министра обороны КНДР] Но Гван Чхоля товарищ Андрей Белоусов осмотрел порядки роты почётного караула Корейской народной армии», — сказано в публикации.

По данным агентства, Белоусова на мероприятии сопровождали высокопоставленные командующие корейского оборонного ведомства и сотрудники российской дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 ноября Белоусов заявил, что ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР является подтверждением заинтересованности двух государств в комплексном развитии союзнических отношений. Глава Минобороны РФ отметил, что сегодня КНДР является одной из немногих стран, проводящих совершенно независимую внешнюю политику.

Министр обороны РФ 29 ноября прибыл в Пхеньян с визитом для проведения ряда двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики. В международном аэропорту Сунан Пхеньяна его встречал коллега Но Гван Чхоль. В ходе визита он возложил в Пхеньяне цветы к монументу Освобождения.

В июне президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Глава государства тогда указал на то, что РФ десятилетиями противостоит навязываемой США империалистической политике и ценит политическую поддержку Пхеньяна, в том числе по конфликту на Украине.