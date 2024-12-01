Москва, 1 декабря, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель фактически позволила втянуть себя в игру против России в 2014 году. Об этом 1 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Stefan Sauer/dpa

По его словам, тогда атмосфера доверия между немецким политиком и президентом России Владимиром Путиным начала ухудшаться. До указанного года у лидеров также могли происходить сложные обсуждения, но крупные проекты реализовывались, а торгово-экономические отношения двух государств развивались.

«Потом всё споткнулось об 2014 год, и уже тогда атмосфера доверия начала разрушаться… Она фактически дала себя втянуть в игру на попытки всяческого подавления нашей страны», — отметил спикер в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Песков отметил, что российский лидер искренне верил в сотрудничество с Германией и всё для этого делал, но, видимо, политика сотрудничества не соотносилась с истинным настроем Меркель. По его словам, глава государства всегда готов принимать во внимание озабоченности других стран, о чём сегодня говорится как о мировоззрении России.

26 ноября стало известно, что Меркель в своей книге мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954–2021» поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным. В частности, экс-канцлер ФРГ отметила, что российский лидер говорил по-немецки лучше, чем она по-русски.

Экс-глава немецкого правительства 22 ноября заявила, что сотрудничество с Путиным было необходимо, чтобы предотвратить ситуацию, обернувшуюся украинским конфликтом. По её утверждению, строительство «Северного потока» было одной из её попыток наладить контакт с российским лидером и «приобщить его к всеобщему процветанию».